Kayıp öğretmenden acı haber geldi!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 16:16
Kayıp öğretmenden acı haber geldi!

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden 30 Temmuz Cuma günü yürüyüş yapmak için ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerince yürütülen çalışmalar sırasında Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu.

Yapılan ilk incelemede Gökkız'a ait olduğu tespit edilen ceset, ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderilecek.

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