Kayıp olarak aranan Alzaymır hastası kadın trafik kazasında öldü
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kayıp olarak aranan Alzaymır hastası yaşlı kadın, yolun karşına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 15:36
Alzaymır hastası Ümmühani Mert, dün kametinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla bölgede araştırma başlatıldı. Elbistan-Göksun karayolu Ördek Mahallesinde gece yarısı yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan kimliği belirsiz bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kimlik tespitinde cenazenin Ümmühani Mert’e ait olduğunu belirlendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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