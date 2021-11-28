Kayıp olarak aranan Alzaymır hastası kadın trafik kazasında öldü

Alzaymır hastası Ümmühani Mert, dün kametinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla bölgede araştırma başlatıldı. Elbistan-Göksun karayolu Ördek Mahallesinde gece yarısı yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan kimliği belirsiz bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kimlik tespitinde cenazenin Ümmühani Mert’e ait olduğunu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.