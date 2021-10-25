Kayısı fidanlarının kırıldığını iddia eden vatandaş cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarımla uğraşan Tacettin Binbuğa adlı vatandaş bahçesindeki 500 adet kayısı fidanının kırıldığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına duyurusunda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 16:35 25.10.2021, 18:09

Elbistan’a bağlı kırsal Gökçek Mahallesi Kökez Mezrası’nda tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tacettin Binbuğa, Kuyucak Mevkisi’ndeki bahçeye geçen yıl diktiği bin adet kayısı fidanından 500’ünün kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.


Sulama sistemini kontrol etmek için gittiği bahçenin alt kısmındaki fidanların kırıldığını gören Binbuğa, fidanları kıran kişi veya kişilerin yakalanması için jandarma ve Elbistan Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayetçi oldu.


Fidanların kırılmasını vicdansızlık olarak nitelendiren Binbuğa: “Burası geçen yıl bin adet kayısı fidanı dikerek oluşturduğumuz kayısı bahçemiz. Bir vicdansızlık yaşandı. Beş yüzün üzerinde fidanımız kırılarak heba edildi. İki gün önce su borusu çekmek için geldiğimizde bahçenin içini gezerken fark ettik. Üst taraftakiler kırılmamış, alt tarafa doğru indiğimizde 500’e yakın fidanın kırıldığını gördük. Maddi zararımız 30 bin lira civarında ama manevi olarak bizi çok üzdü, yaş kesen baş keser hesabı. Bu vicdana sığacak bir olay değildir. Ne için hangi sebeple yaptıklarını bilmiyoruz, jandarmaya ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. İnşallah en kısa zamanda suçluların bulunmasını ümit ediyorum. Adalete güvenimiz sonsuz, bunu yapanların yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

#Kayısı fidanları #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2