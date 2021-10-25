Kayısı fidanlarının kırıldığını iddia eden vatandaş cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu

Elbistan’a bağlı kırsal Gökçek Mahallesi Kökez Mezrası’nda tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tacettin Binbuğa, Kuyucak Mevkisi’ndeki bahçeye geçen yıl diktiği bin adet kayısı fidanından 500’ünün kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Sulama sistemini kontrol etmek için gittiği bahçenin alt kısmındaki fidanların kırıldığını gören Binbuğa, fidanları kıran kişi veya kişilerin yakalanması için jandarma ve Elbistan Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayetçi oldu.



Fidanların kırılmasını vicdansızlık olarak nitelendiren Binbuğa: “Burası geçen yıl bin adet kayısı fidanı dikerek oluşturduğumuz kayısı bahçemiz. Bir vicdansızlık yaşandı. Beş yüzün üzerinde fidanımız kırılarak heba edildi. İki gün önce su borusu çekmek için geldiğimizde bahçenin içini gezerken fark ettik. Üst taraftakiler kırılmamış, alt tarafa doğru indiğimizde 500’e yakın fidanın kırıldığını gördük. Maddi zararımız 30 bin lira civarında ama manevi olarak bizi çok üzdü, yaş kesen baş keser hesabı. Bu vicdana sığacak bir olay değildir. Ne için hangi sebeple yaptıklarını bilmiyoruz, jandarmaya ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. İnşallah en kısa zamanda suçluların bulunmasını ümit ediyorum. Adalete güvenimiz sonsuz, bunu yapanların yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.