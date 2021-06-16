Kaymakam Demir Başkan Fırtına’yı ziyaret etti

Ziyarette güvenlik korucularının çalışma koşuları ve üstlendikleri görevler konuşuldu.

Kaymakam Demir ziyarette yaptığı açıklamada, güvenlik korucuların vatan savunmasında askerle polisle omuz omuza vererek gözlerini kırpmadan mücadele ettiklerine değindi.

Demir konuşmasının devamında: “Güvenlik korucularımız, yıllardır bu vatanın korunması, milletimizin huzur ve güvenliği görevlerinde güvenlik güçlerimizle beraber canla başla görev yapmaktadırlar. Bu manada korucularımız güvenlik güçlerimizin en önemli yardımcısı konumunda olup devletimizin önemli bir silahlı personel gücüdür. Bugüne kadar güvenlik korucularımızda terörle mücadelede çok sayıda şehit vermişler ve yine binlerce gazisi olmuştur. Vatanı uğruna şehit olan güvenlik korucularımıza ve tüm Şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize şifa ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. İnşallah bundan sonra da güvenlik korucularımız kendilerine verilen görevleri aynı şekilde layıkı ile yerine getireceklerinden şüphemiz yoktur korucularımızı seviyoruz bu ziyaretimiz vesilesiyle tüm güvenlik korucularımıza sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına da yaptığı konuşmada: “ 4.Olağan kongremizle yeniden dernek başkanlığımıza seçilmem hasebiyle bugün hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulunan ,Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir ve beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Sayın İhsan Kıvrak, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sayın Sinan Sert’e değerli ziyaretleri için derneğimiz konfederasyonumuz ve tüm Güvenlik Korucularımız adına teşekkür ediyorum. Bizler Kahramanmaraş genelinde ve 26 ilimizde yaklaşık 55 bin kişilik korucu camiası olarak bugüne kadar askerimizle ve polis teşkilatımız ile devletimiz adına başta terörle mücadele olmak üzere, huzurun asayişin sürdürülmesi görevlerimizi kararlılık ve özveriyle sürdürmekteyiz. Bu vesileyle Jandarma teşkilatımızın kuruluşunun 182.yılını kutluyor ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.” dedi.

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