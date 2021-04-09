Kaymakam Demir: Elbistan halkı polisinden memnun

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 176.yıl dönümü ve polis haftası etkinlikleri sürüyor.

Emniyet Müdürü ihsan kıvrak beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Özkan Demir’i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyarette kentin asayişi ve polis teşkilatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Özkan Demir: “Sayın müdürümüze ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile emniyet teşkilatımızın polis haftasını ve polis gününü kutluyorum. Emniyet teşkilatımız gerçekten canı pahasına vatan ve millet aşkıyla görevini en üst düzeyde disiplinli görev anlayışı ile icra ediyor. Elbistan’da da emniyet teşkilatımızdan memnuniyetimizi değerli hemşerilerimizin de memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Teşkilatımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.

İlçe Emniyet Müdürü ihsan kıvrak Kaymakam Demir’e kabullerinden dolayı teşekkür ederek: “Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sayın kaymakamımızı 10 Nisan Polis Haftası dolayısı ile ziyaret ettik. Emniyet teşkilatımız 176 yıldır Türk Milletinin can ve mal güvenliği açısından hizmet sunmaktadır. Türk polisi disiplinli bir şekilde vatandaşına hizmet etmektedir. Bu vesile ile ben de tüm meslektaşlarımın polis haftasını kutluyorum.