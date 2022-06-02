Kaymakam Demir: Elbistan OSB’nin 2. etabı yatırım programına alındı

Elbistan Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, kentin gelişimine önemli katkı sağlayacak olan OSB 2. etabının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yatırım programına alındığını söyledi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesinin 2.etabı yatırım programına alındı.

OSB yönetim kurulu üyeleriyle gündemi değerlendirmek üzere bir araya gelen Kaymakam Özkan Demir, uzun soluklu çalışma neticesinde kentin sanayileşmesinin önünü açacak 500 dönümlük ikinci etabın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yatırım programına alındığını söyledi.

Büyükşehir belediyesinin mezarlık yeri olarak ayırdığı alanın da OSB için ayrıldığını belirten Demir: “Elbistan OSB Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Elbistan OSB olarak birinci etap ta belli yerlere ulaştık. Biz çalışmalarımızı daha da genişleme yolunda sürdürdük. Netice itibarıyla organize sanayi bölgemizin 2. etabı Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızca yatırım programına alındı. 550 dönümlü bir alanı inşallah yakın zaman içerisinde sanayicilerimize sunma imkânını bulmuş olduk. Bununla birlikte OSB’mizin genişleme alanında bulunan şehir mezarlığımızı da büyükşehir belediye başkanımızla görüşerek Elbistan OSB’ye katmak üzere mezarlık alanının yerini değiştirerek orayı da inşallah OSB alanımıza katma imkanımız oldu. Oradan da toplam 900 dönüm alanın Elbistan OSB’ye katılmasının önü açıldı. Netice itibarıyla 2 bin dönüm alana ulaşmış olacağız. Şuan 550 dönümlük birinci etapta hizmet veriyoruz. İkinci etap ve mezarlık alanıyla birlikte yaklaşık bin 500 dönümlük bir alanı OSB’ye katma imkanı bulduk. Önümüzdeki dönemde inşallah orta ve uzun vadede sanayicilerimize o bölgeleri de katacağız ve şuanda küçük ve butik OSB pozisyonundaki OSB’den orta ve büyük ölçekli OSB’ye ulaşmış olacağız. Bu çalışmaların getirilerini zaman içerisinde bütün hemşerilerimiz görmüş olacak. Elbistan sanayisinin önü açıldı. Hayırlı ve uğurlu olmasını diyorum. Destekleyen ve emeğini esirgemeyen sayın bakanımız Mahir Ünal beye, Sanayi ve Ticaret Bakanımıza, Sayın Valimize, milletvekillerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e, ticaret il müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.