Kaymakam Demir: ''Vaka artışı durağanlaştı, yayılımın ancak kurallara...''

Elbistan’da önceki hafta artış kaydedilen yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakalarının yayılımını önlemek için kaymakam Özkan Demir’in başkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda, ilçedeki durum masaya yatırıldı.

Sağlık müdürlüğü, resmi kurum, siyasi parti ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, salgınla mücadelede yapılması gereken çalımalar yeniden değerlendirildi.

Toplantı sonunda açıklama yapan kaymakam demir, ilçedeki vaka artış sayısının durağanlaştığını, hastalığın yayılımının önlenebilmesi için vatandaşların kurallara tam anlamıyla uymaları gerektiğini söyledi.

Demir yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “ İlçemizde pandemiyle mücadele kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Malum kamu kurum ve kuruluşlarımız denetim faaliyetlerini yürütüyor. Sivil toplum örgütlerimiz, güvenlik birimlerimiz, denetim komisyonlarımız sahada çalışmalarını yürütüyor. Bugünde ilçemizde pandemiyle ilgili genel durumu, sivil toplum örgütü başkanlarımızla, oda başkanlarımızla siyasi parti başkanlarımızla ilgili kurum temsilcileri ile bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Genel durumu değerlendirdik. Son dönemde maalesef ilçemizde vaka sayılarında istenmeyen bir artış oldu. Gerek yaptığımız çalışmalarla gerekse vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli davranmaları ile artış hızını frenledik, kontrol altına aldık. Şuanda inme eğilimi görüyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mücadeleye devam edelim. Pandemiyle ilgili alınan bütün kararlara hassasiyetle uymaya devam edelim. Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak uymamız gerekiyor.”