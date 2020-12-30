Kaymakam Güzel'den özel eğitim merkezine ziyaret
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çağlayancerit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 17:30
Burada okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Güzel, daha sonra dersilkleri ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Kaymakam Güzel, öğrencilerle bir arada zaman geçirmekten duyduğuğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradaki öğrencileri ziyaret etmek, onlarla ilgilenmek, sohbet etmek ve gülen gözlerini görmek bizi mutlu ediyor. Her kurum ve kuruluşun bu tür özel yerlere toplumsal anlamda gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini düşürüyorum." diye konuştu.
11°
açık
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12