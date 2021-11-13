Kayseri karayolunda bir erkek cesedi bulundu!

Alınan bilgiye göre olay Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kayseri Yolu üzerindeki Galericiler Sitesinin karşısındaki boş arazide meydana geldi.

Öğle saatlerinde çevredeki vatandaşlar, gelen kötü kokunun sebebini bulmak için otların arasına indiğinde cesetle karşılaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşındaki Gökhan Gökgöz isimli şahsa ait olduğunu belirlerken, olayla ilgili derinlemesine araştırma yapılıyor.

Şahsın olay yerinde mi vefat ettiği yoksa öldürüldükten sonra mı oraya getirildiği konusunda henüz tam bir bilgi bulanmazken, ceset, olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.