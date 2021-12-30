Kayseri Yolu'nda korkunç kaza!
Kahramanmaraş’ta, Kayseri Yolu’ndan merkez istikametine seyir halindeki kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 16:16 30.12.2021, 18:54
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Şoförün yanında bulunan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çarpmanın şiddetiyle araçta oluşan görüntü dehşet verirken, Olay yerinde kalp masajı yapılmasıyla hayata dönen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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