Kaza yapınca yakalandı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli trafik kazasında yaralanınca yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2021, 16:36
Alınan bilgiye göre, Fatih Ş. idaresindeki 46 ACE 875 plakalı otomobil, Şeyh Adil Mahallesi Girne Caddesi'nde Bedri K'nin kullandığı 46 AEB 184 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Ahmet K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ahmet K'nin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Farklı dosyalardan da suç kaydı olan şüpheli, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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