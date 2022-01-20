Kazalarla beraber kaportacılarda da yoğunluk oluşmaya başladı
Kahramanmaraş’a uzun bir sürenin ardından kar yağışı gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 14:47 20.01.2022, 17:47
Kar yağışı trafikte olumsuzluğu da beraberinde getirdi.
Kara hazırlıklı olmayan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Trafikte de zaman zaman kazalar meydana geldi.
Kazaların yaşanmasıyla birlikte kaportacılarda da yoğunluk oluşmaya başladı.
Kaporta Ustası Selahattin Çetin, bu durumu Aksu Haber’e değerlendirdi.
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