Kazalı araçlarda orijinal parçaların kullanılması zorunlu hale geldi!
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 16:52 04.01.2022, 18:26
Trafik sigortasında tavan primi yüzde 20 oranında artırılırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi.
Beşen sigorta acenteliği işletme sahibi Mehmet Beşen, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada fiyat artışlarının yanı sıra kazalı araçlarda orijinal parçaların kullanılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.
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