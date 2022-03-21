Kazara ateş alan silah gencin canına mal oldu
Onikişubat İlçesi'ne bağlı Avcılar Mahallesi'nde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2022, 22:40
Alınan son dakika bilgisine olay bugün meydana geldi. Avcılar Mahallesi'nde 18 yaşındaki Tahir Kayaalp, av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfek ateş aldı ve genç karın bölgesinden ağır şekilde yaralandı.
Yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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