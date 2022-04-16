Toprağı havalandırmada kullanılan kazma ve bellerde demirinin olduğu kadar sapları da bir hayli önem taşıyor.

Kahramanmaraş kapalı çarşıda ise kazma ve bel sapları ustaların maharetli ellerinde şekilleniyor.

Bu mesleğe yıllarını vermiş ustalar sapları seçerken dikkat edilmesi gerekenleri Aksu Haber’e anlattı.