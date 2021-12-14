Kebab ayvadan sosu ise pekmezden
Osmanlı saraylarında yıllara meydan okuyan asırlık lezzet pekmezli ayva kebabı tarihi lokantada yaşatılmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 14:02 14.12.2021, 15:05
Adeta protein ve vitamin deposu olan pekmezli ayva kebabı şehrin en iyi üzümlerinin yetiştirildiği bertiz pekmezi kuzu eti ve mevsimin en özel meyvesi ayvadan yapılıyor.
1923 yılından bu yana ailesinden aldığı bayrakla tarihi lokantayı işleten Zafer Ayranpınar pekmezli ayva kebabının sırrını ve tarifini Aksu Haber’e paylaştı.
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