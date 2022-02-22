Keçe ustası, çağa uygun ürünler yaparak mesleğini yaşatıyor
Kahramanmaraş’ta keçe ustası keçe ürünlerine ilginin olmasıyla beraber 20 yıldır keçeden çanta, bayan kabanı gibi ürünleri yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2022, 16:05
Bakırcılar Çarşısı'nda keçe ürünleri yapan Hayri Geceyatar, keçe ürünlerinin daha sağlıklı olması ile turist bölgelerin rağbet gösterildiğini söylüyor.
Çırak bulamakta zorlandıklarını dile getiren Geceyatar, mesleğin kaybolabileceğini söyledi.
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