Keçe ustası, çağa uygun ürünler yaparak mesleğini yaşatıyor

Bakırcılar Çarşısı'nda keçe ürünleri yapan Hayri Geceyatar, keçe ürünlerinin daha sağlıklı olması ile turist bölgelerin rağbet gösterildiğini söylüyor.

Çırak bulamakta zorlandıklarını dile getiren Geceyatar, mesleğin kaybolabileceğini söyledi.