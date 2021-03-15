Keçeçi ustaları adeta zamana meydan okuyor

Koyun ve kuzu yününden yapılan keçeli külah, çobanların giydiği kepenek, soğuğa karşı güçlü yalıtım özelliği ve dayanıklılığıyla biliniyor.

kahramanmaraş’ta bu mesleği icra eden 3 esnafın olduğunu belirten Keçeci Hayri geceyatar, kalfa bulamıyoruz ileride bu meslek bizimle birlikte son bulmasında korkuyoruz dedi.

Geceyatar konuşmasının devamında Keçecilik yaparak 2 çocuk büyüttüğünü söyledi.