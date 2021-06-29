Kedisini tedavi ettirecek veteriner bulamadı!

Elbistan’da, yüksekten düşen kedisinin veterinerler tarafından tedavi edilmediği için öldüğünü öne süren Ahmet Boynueğri, veterinerler odası hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Eskişehir’de üniversite öğrencisi iken yolda bulduğu yavru kediyi sahiplenerek dört yıldır evde besleyen Ahmet Boynueğri’nin luci adını verdiği kedisi oturdukları apartmanın 5. Katından düşerek ağır yaralandı.



Luci’nin etrafta olmadığının fark edilmesi üzerine yapılan aramada kedinin balkondan aşağı düştüğü tespit edildi.

Hızlı bir şekilde kediye ulaşan Boynueğri ailesi, ağır yaralanan kediyi tedavi ettirmek için internetten telefon numaralarını buldukları veterinerlere ulaşarak durumu anlattı. Ancak, konuştukları veterinerler kendilerinin ilgi alanı olmadığı bahanesiyle kediyi tedavi edemeyeceklerini söyleyerek telefonu kapattı.



Bir buçuk saat süren arayışın sonunda tedavi edilemeyen Lusi hayatını kaybetti.

Veteriner hakimlerin sorumsuz davrandığını öne süren Boynueğri yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Akşam saatlerinde evde oturduğumuz sırada Luci’yi göremedim. Normalde yanımdan hiç ayrılmazdı. Evin içini aradık bulamadık. İçimi bir endişe kapladı. Balkondan baktığımızda düştüğünü fark ettik. Hemen aşağı inip kucaklayıp veterinere götürmeye çalıştık. İnternetten bulduğumuz telefon numaralarından veterinerlere ulaşmaya çalıştık ama kimisi açmadı, açanlarda biz kediye bakmıyoruz, kliniğe gelemeyiz diyerek ilgilenmediler. Bir buçuk saat boyunca Luci kollarımda bekledi. Veterinere götüremedik. Veterinerlerin görevi sadece büyükbaş hayvanlarla mı uğraşmak, kediyle ilgilenmiyoruz diyorlar. Veterinerler Odası başkanını aradığımızda veterinerlerin kendilerini büyükbaş küçükbaş olarak kriterlere ayırdıklarını söyledi. Merak ediyorum böyle acil bir durumda kriter çok mu önemliymiş. Ortada bir can söz konusu. Yapılanların karşılıksız kalmaması için veterinerler odası hakkında suç duyurusunda bulunacağım.”



Kedisinin ölümünden dolayı son derece üzgün olan Ahmet Boynueğri, veterinerler odası hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.