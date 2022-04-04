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Keleş ve Kılıçarslan İftar Vakti’nin Konuğu Oldu

Büyükşehir Belediyesi ve Aksu TV iş birliğiyle canlı yayınlanan ‘İftar Vakti’ programına konuk olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, “Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız Sosyal Destek Kartlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İçerisinde 500 TL bakiye bulunan kartlar sayesinde vatandaşlarımız istedikleri yerden ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapma imkânı buluyor” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 13:27
Keleş ve Kılıçarslan İftar Vakti’nin Konuğu Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Aksu TV iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca her gün canlı yayınlanan ‘İftar Vakti’ programı devam ediyor. Mehmet Yaşar’ın sunuculuğunu yaptığı programın konuğu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Yazar İsmail Kılıçarslan oldu. Canlı yayınlanan programda Büyükşehir Orkestrası Saz Heyeti okunan ilahilerle musiki ziyafeti yaşattı. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı, Ramazan iklimi ve bereketi gibi konular masaya yatırıldı.

Ramazan Bizleri Beslemek İçin Geliyor

Yazar İsmail Kılıçarslan, “Ramazan, bilindiği üzere bizi aç bırakmak için gelmiyor. Tam aksine bizi farklı şekillerde beslemek için geliyor. Yıl boyunca ibadete, huzura aç kalmış bedenimizi, ruhumuzu doyurmaya geliyor Ramazan ayı. Müslümanlar olarak bizler de bu ayda elimizden geldiğince kesemizi doldurmamız gerekiyor. Allah’u Teâla’nın rahmetini bol bol üzerimize gönderdiği bu aydan ne kadar istifade edebilirsek o kadar kardayız” ifadelerini kullandı.

Ramazan Brüt İnsanı Netleştirir

Kılıçarslan, “İnsanı iyi ve kötü tüm özellikleriyle birlikte bir bütün olarak kabul edebiliriz. Ramazan ayı ise insanın üzerindeki fazlalıkları alan zaman dilimlerinden bir tanesidir. Yani Ramazan ayı, iyi ve kötü tüm özellikleriyle bir bütün olan insanın kötü özelliklerinden arındığı zaman dilimidir. Dolayısıyla Ramazan, brüt olan insanı netleştiriyor. Fazlalıklarından arınan insan artık daha net oluyor” dedi.

İslam’da Paylaşmak Çoğaltır

Paylaşma ve sadakanın önemine vurgu yapan Yazar İsmail Kılıçarslan, “İslam matematiği, bizim bildiğimiz matematikten biraz farklı işliyor. Mesela İslam matematiğinde elindeki şeyi paylaşan birinin malı eksilmek yerine artar. Yani İslam’da paylaşmak eksiltmez, çoğaltır, bereketlendirir. Elindeki malın zekâtını veren kişinin malında eksilme olduğu zannedilir ancak Allah, o kişinin malını bereketlendirir. Sadaka da aynı şekilde. Ancak sadakayı sadece maddi bir şey olarak düşünmek yanlış olur. Örneğin bir kimseye gülümsemek, iyi davranmak, güzel söz söylemekte sadakadır” ifadelerini kullandı.

Sahabe Mührünü Taşıyan Şehir

Canlı yayında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, “Kahramanmaraş her şeyden önce bir İslam şehri. Hazreti Ömer döneminde fethedilmiş, sahabe mührü taşıyan

bir şehir. Dolayısıyla sadece Ramazan ayında değil tüm zamanlarda o ruhu hissetmek mümkün. Yani İslam ruhunun Kahramanmaraş’ta gelenek ve göreneklerde, sokaklarda, insani ilişkilerde tecessüm ettiğine şahit olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Kartları

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan Sosyal Destek Kartlarından bahseden Rüstem Keleş, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları gözetmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Sosyal Destek Kartlarımızı bu sene de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İçerisinde 500 TL bakiye bulunan kartlar sayesinde vatandaşlarımız istedikleri yerden ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapma imkânı buluyor” dedi.

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Namaz Vakti 04 Nisan 2022
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2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
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