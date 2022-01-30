Keloğlan İş Başında adlı çocuk oyunu izleyicilerle buluştu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2022, 14:55 30.01.2022, 15:24
Bu anlamda Keloğlan İş Başında adlı çocuk oyunu Necip Fazıl Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.
Çocukların yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatroda şarkılar söylendi, danslar edildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tiyatro yönetmeni Rıfat Kanpara, Keloğlan İş Başında adlı çocuk hakkında bilgi verdi.
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