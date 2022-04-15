Öğrencilerin daha eğlenceli ve verimli bir tatil dönemi geçirmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi birbirinden eğitici ve öğretici etkinlikleri miniklerle buluşturuyor.



Bu kapsamda, ‘Keloğlan’ın Eşeği’ adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi.



Bir yandan eğlendirirken bir yandan da öğretici dersler vermeyi ihmal etmeyen oyun izleyicilerin beğenisini kazandı. Oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğinde de gönüllerince eğlenen miniklerin neşesi görülmeye değerdi.