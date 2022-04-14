‘Keloğlan’ın Eşeği’ Miniklerle Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikleri miniklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 15 Nisan Cuma günü (yarın) ‘Keloğlan’ın Eşeği’ adlı çocuk tiyatrosu minikler için sahne alacak. Hikâyelerin ve çizgi filmlerin ölümsüz kahramanı Keloğlan, bu sefer de minikler için sahneye uyarlanacak. Kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk temalarının ön planda tutulduğu oyun Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek oyunun biletleri ücretsiz olarak Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor. Yine aynı gün 12.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yüz boyama etkinliği ve 16.30’da düzenlenecek masal saatine de tüm minikler davet edildi.

Bir Araya Gelmeye Devam Edeceğiz

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Pazartesi gününden itibaren çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Programlarımızın son gününde Keloğlan’ın Eşeği adlı çocuk tiyatrosu, yüz boyama ve masal saati etkinlikleri miniklerle buluşacak. Hafta boyunca düzenlemiş olduğumuz etkinliklere çocuklar ve ebeveynlerinin göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Önümüzdeki süreçte de çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.