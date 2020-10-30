Kemankeşler, Geleneksel Okçuluğun Merkezi Türkoğlu'nda Cumhuriyet İçin Ok Attı

Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından organize edilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü münasebetiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına, Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde Türk okçuluğu müsabakaları düzenlendi. Düzenlenen Türk okçuluğu müsabakalarına yaklaşık 50 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye giren okçulara ödüllerinin yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ adına Başkan Yardımcımız Ramazan BOZDOĞAN tarafından hediyeleri takdim edildi. 4 kategoride yarışan kemankeşlerden dereceye giren;

8-12 yaş arası sporcular

1.Yusuf YALÇIN

2.Ecrin Didar YENEN

3.Zeynep Tüfekçi

13-15 yaş arası kadın sporcular

1.Gülendam YALÇIN

2.Ceyda BÖLÜKBAŞI

3.Asuman Elif BALLI

13-15 yaş arası erkek sporcular

1.Berat AĞIR

2.Batuhan KURT

3.Kaan CENGİZLER

18 yaş ve üzeri erkek sporcular

1.Halil KOZANOĞLU

2.Talip POLAT

3.Cafer DARICI, oldu.

Geleneksel Okçuluğun Merkezinin Türkoğlu İlçesi olduğunu belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yapmış olduğu yazılı açıklamada; Türkoğlu ilçemizde bundan önce düzenlediğimiz 1. ve 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Olimpiyatları Festivalini coşkuyla yaşamıştık. Bu uluslarası Türk Oyunları Festivalimizde de yaklaşık 23 ülkeden 1000 e yakın sporcumuzu ilçemizde ağırladık. Amacımız, at biniciliği ve okçuluk sporunu gelecek nesillerimize aktarmak. Bu vesile ile Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde yarışan sporculara, Mustafa Mengür Başkan’a, Hüseyin Akkaya İlçe Spor Müdürüme ve Özden Akkaya ile emeği geçen herkese teşekkür ederim, dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu il temsilcisi Mustafa Mengür; Bugün buraya Cumhuriyet bayramını kutlamak için geldik. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinliği bu senede Türkoğlu İlçemizde düzenledik. Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ, bizleri Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezine davet etti. Bizlerde pandemi önlemlerimizi alarak yaklaşık 50 sporcumuzla yarışmayı sona erdirdik. Osman Başkanımın güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizi bir okta sen at diyerek taçlandırdık, diyerek konuştu.

8-12 yaş arası 1. olan Yusuf Yalçın ise; 50 yarışmacı vardı, bende 8-12 yaş arası kategoride birinci oldum. Diğer arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Belediye Başkanıma da ev sahipliğinde dolayı teşekkür ederim