Kendi evini yaktı!
Kahramanmaraş’ta bir kişi ikameti olan evi ateşe verdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 21:09 29.04.2021, 21:16
Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi 47. sokakta ikamet eden M.Y. henüz bilinmeyen nedenle oturduğu evini yaktı.
Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalenin ardından ikametteki yangın söndürüldü.
Olayın ardından kaçan M.Y’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
M.Y’nin cezaevinden izinli çıktığı bilgisine ulaşıldı.
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