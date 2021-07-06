Kent demokrasisi gençlerle güçleniyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimde katılımcılığı artıracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Bir süre önce Başkan Hayrettin Güngör tarafından müjdelenen ve yönetim kadrosu belirlenen Gençlik Meclisi katılımcı üye seçimi çevrimiçi ortamdan başvuru yapanlar arasından gerçekleştiriliyor.

Rekor sayıda başvurunun yapıldığı meclis üyeliği seçim aşamasının kısa sürede tamamlanması ve Ağustos ayında ilk toplantısını gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Toplamda 60 asıl üyenin yer alacağı mecliste gönüllü olarak da bulunulabilecek. Toplumun her kesiminden vatandaşların temsil edileceği mecliste, 16 ila 30 yaş arasındaki gençler meclis üyesi olabilecek. Kentin 11 ilçesinden de katılımın olacağı Gençlik Meclisi’nin, ilerleyen süreçte ilçe belediyelerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yerel yönetimlerde gençlerin de söz hakkına sahip olmasının önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Kahramanmaraş’ımızın kahraman gençlerin fikirlerini, isteklerini ve sorunlarını dile getireceğimiz, gençlerimize dair projeler üretebileceğimiz bir gençlik meclisi oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.