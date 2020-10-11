Kent genelinde motorlara yönelik denetimler devam ediyor

Kentte trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırma yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaların toplam kazalara oranının yüzde 20 olduğunu belirleyerek, bu kazaların ne şekilde olduğunu ve nasıl önleneceğini analiz ederek Kaza bölgelerini ve kaza şekillerini masaya yatıran polis, bir harita çıkarttı.

Bu kapsamda Trafik ekipleri, sivil ekipler ve şahin unsurları motosikletlere yönelik il merkezinde eş zamanlı uygulama yaptı.

Çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik yapılan uygulamada polis, boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak vatandaşı rahatsız eden motosikletlere de müdahale etti.

Şehrin önceden belirlenen noktalarında kazalara karşı denetim yapan ekipler, 246 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti,48’i trafikten men edildi.

Sürücü belgesiz motosiklet kullanan 78 kişiye, Yetersiz sürücü belgesi ile motosiklet kullanan 24 kişiye, kask kullanmayan 120 kişiye, kural ihlali yapan 94 motosiklet sürücüsüne, abartılı egzozlu 13 motosiklete, plakasız 16 motosiklete, çekme belgeli, hurda ve çalıntı 4 motosiklet olmak üzere toplam 351 motosiklete işlem yaptı.

Denetimler esnasında drone ile görüntü alan polis, kaçmaya çalışan sürücüleri de takip edip yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin 7/24 devam edeceği, çevreye rahatsızlık veren motosikletlere müsaade edilmeyeceği, gereğinin yapılacağı ifade edildi.