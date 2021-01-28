'Kent Kulisi' izleyicisiyle buluştu!

Her hafta birbirinden önemli konukların ağırlandığı ve şehrin geleceğinin masaya yatırıldığı programın bu haftaki konuğu kahraman şehrin doğayen gazetecilerinden Kimlik Gazetesi Sahibi Mehmet Fiskeci oldu.

Programda organize sanayi bölgelerinin kente katkıları ele alındı.