'Kent Kulisi' izleyicisiyle buluştu!

Her hafta birbirinden önemli konukların ağırlandığı ve şehrin geleceğinin masaya yatırıldığı programın bu haftaki konuğu Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli oldu.

Programda konuşan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, izleyicilere gastronomiyi anlattı.

