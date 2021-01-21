'Kent Kulisi' izleyicisiyle buluştu!
Kentte tanınan ve sevilen Gazeteciler Sibel Atıcı ve Neşe Yıldızhan’ın yeni projesi olan ‘Kent Kulisi’ izleyicisiyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2021, 16:56 21.01.2021, 17:48
Her hafta birbirinden önemli konukların ağırlandığı ve şehrin geleceğinin masaya yatırıldığı programın bu haftaki konuğu Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli oldu.
Programda konuşan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, izleyicilere gastronomiyi anlattı.
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