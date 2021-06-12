Kent protokolü ve siyasiler Ankara'ya adeta çıkarma yaptı

Kahramanmaraş Protokolü, şehre ivme kazandıracak projeler ile sanayi yatırımcılarının sorun ve taleplerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur ve sektör temsilcileri, Kahramanmaraş’a ivme kazandıracak projeleri sunmak ve sanayi yatırımcılarının sorun ve taleplerini iletmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la öğle yemeğinde bir araya gelerek görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları, ilgili genel müdürler ve bakanlık bürokratlarının hazır bulunduğu görüşmede, KSÜ, KMTSO ve Kahramanmaraş Ayakkabıcılar Odası ortaklığıyla hazırlanan 4 milyon 575 bin Euro bütçeli ‘Kahramanmaraş Ayakkabı Tasarım Merkezi Projesi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunuldu.

Kahramanmaraş ayakkabıcılık sektörünün rekabet gücünü artırarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanan ‘Kahramanmaraş Ayakkabı Tasarım Merkezi Projesi’ ile, firmaların tasarım kabiliyetinin güçlendirilmesi, mevcut düşük kaliteli üreticilerin üretim kalitesinin artırılması, mevcut daha kaliteli firmaların fason üretim yerine kendi markalı ürünlerini satmalarının sağlanması hedefleniyor.

Bakan Varank’a, KSÜ öncülüğünde geliştirilerek hayata geçirilen DOĞAKA destekli ‘Kahramanmaraş 3D Modelleme ve Tasarım Merkezi’ ve Avrupa Birliği IPA II kapsamında desteklenen 3,8 milyon Euro bütçeli ‘Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi’ projeleri hakkında da bilgi sunuldu.

Görüşme kapsamında 2020 Türkiye metal mutfak eşyası ihracatında yüzde 46’lık payla İstanbul’dan sonra 2. olan Kahramanmaraş metal mutfak eşyası sektörünün mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Metal mutfak eşyası sektörünün sorunları ve sanayicinin talepleri Bakan Varank’a iletildi.

Görüşmede ayrıca KMTSO tarafından hazırlanan Kahramanmaraş’ın Makro Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı ayrıntılı bir sunum gerçekleştirilerek, “Türkoğlu OSB’nin genişleme sahalarının yatırıma açılması”, “Islah OSB mevzuatının çıkarılması”, “Hammadde ithalatındaki vergilerin askıya alınması”, “İplik yatırımlarının desteklenmesi”, “Küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi”, “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin reel sektörün ihtiyacına göre yapılandırılması”, “Ayakkabı Tasarım Merkezi Projesi”, “Tekstil ihtisas OSB kamulaştırma kredisi”, “Atış alanının sanayi alanına dönüştürülmesi” başlıkları altında toplanan sorun ve talepler sektör temsilcileri tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a aktarıldı.

Kahramanmaraş sanayi yatırımcılarının sorun ve taleplerini içeren detaylı sunumun ardından, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve beraberindekiler, Bakan Mustafa Varank’a proje ve taleplere yakın ilgileri ve destekleri için teşekkür etti.

Ziyaretin anısına KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş protokolü tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a çeşitli hediyeler takdim edildi. Görüşme toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.