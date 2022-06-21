Kent sporuna adanmış bir ömür: Namı diğer “Tenekeci Kemal”

Kahramanmaraş’ta ilk kadın voleybol takımını kuran ve Voleybol Federasyonu’nda görev aldığı dönemde Kahramanmaraş’ta Türkiye Şampiyonası düzenlenmesine vesile olan Tepebaşı, aynı zamanda Kahramanmaraşspor’unda kurucuları arasında yer alıyor.

83 yıllık ömründe birçok ilki Kahramanmaraş’a yaşatan Tepebaşı, Kahramanmaraşspor’un kuruluşunu ve son durumuyla ilgili yorumlarını Aksu Haber’e anlattı.