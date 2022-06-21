Kent sporuna adanmış bir ömür: Namı diğer “Tenekeci Kemal”
Ömrünü adeta Kahramanmaraş’ın sporuna adayan 83 yaşındaki namı diğer “Tenekeci Kemal” Kemal Tepebaşı, Saraçhane Çarşısı’ndaki küçük yazıhanesinde misafirlerini ağırlayıp, anılarını ve tecrübelerini anlatıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2022, 16:30 21.06.2022, 18:59
Kahramanmaraş’ta ilk kadın voleybol takımını kuran ve Voleybol Federasyonu’nda görev aldığı dönemde Kahramanmaraş’ta Türkiye Şampiyonası düzenlenmesine vesile olan Tepebaşı, aynı zamanda Kahramanmaraşspor’unda kurucuları arasında yer alıyor.
83 yıllık ömründe birçok ilki Kahramanmaraş’a yaşatan Tepebaşı, Kahramanmaraşspor’un kuruluşunu ve son durumuyla ilgili yorumlarını Aksu Haber’e anlattı.
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