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Kentin en önemli ulaşım ağında yer alan caddenin zeminini sağlamlaştırdı!

Elbistan’ın en önemli ulaşım ağında yer alan Pınarbaşı Caddesi’ndeki çökme sorunu ortadan kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2022, 14:40 11.06.2022, 18:03

Yüzey kaplamalarında çökmelere sebep olan zemin, temel kazılarıyla boşaltılıp yerine sağlam dolgu malzemesi kullanıldı, zemin sağlamlaştırıldı.

Doğal gaz, elektrik hatlarının yer altına alınması ve kaldırım çalışmaları gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, temeli baştan sona yenilenen caddenin sıcak asfalt kaplamasına geçildi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, temel çalışmalar ile dolgu maddesinin değiştirilerek Pınarbaşı caddesinin kronik sorunlarından arındırıldığını söyledi.

Pınarbaşı Caddesi’nin kapsamlı bir çalışmadan geçirildiğine değinen Başkan Gürbüz: “Pınarbaşı Caddemizde maalesef asfaltın altında ciddi bir temel sorun vardı. Yani yolun alt yapısı neredeyse yok gibiydi, dolayısıyla üzerine döktüğümüz asfaltta çökmeler meydana geliyordu. Bu nedenle doğal gaz çalışmalarının tamamlanması ve elektrik hatlarının yerin altına alınmasından sonra biz öncelikle yolun temel kısmını sağlamlaştırdık. Yani kazı faaliyetiyle önceki asfaltın tamamını aldık, yerini sağlam malzemeyle doldurduk.  Bununla beraber kaldırımları yeniledik. Şu andaysa asfalt kaplamasını yapıyoruz. Bu çalışmalarla beraber yolumuz uzun süre deforme olmadan kullanılabilecek hale geldi. Elbistan’daki en büyük sorunlarımızdan biri yolardaki temel ve alt yapı çalışmalarıdır. Temel sağlam olmayınca çökmeler meydana gelerek asfaltın ömrü kısalıyor.  Uzun vadeli olsun diye biz biraz daha derinlemesine çalıştık ve önceliğimizi temel çalışmasına verdik.  Bu ay içerisinde inşallah KASKİ genel müdürlüğümüzce yaklaşık 320 kilometrelik bir içme suyu isale ev şebeke hattıyla ilgili ihale yapılacak. İhale sürecinin sekizinci ayda sonuçlanmasını bekliyoruz. Eylül ayıyla birlikte bütün sokaklarımızda içme suyu şebekelerinin yenilenmesi çalışmaları başlamış olacak. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. İçme suyu yenilenmediği müddetçe şebekelerimizdeki sıkıntıları aşamayız. Onun için vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu bu çalışma bizim için gerçekten çok değerli ve anlamlı bir çalışmadır. KASKİ çalışmalarını tamamladıktan sonra biz yapılan dezenformasyonun tamamını kapatacağız, yani asfaltları yenileyeceğiz. Ancak altyapısı sonuçlanmamış sokaklarımızda maalesef altyapı çalışmalarını beklemek durumundayız.  Asfaltlama çok maliyetli ve pahalı bir iştir. Dolayısıyla heba olmaması için şu anda KASKİ’nin çalışmalarını hızlandırmasını bekliyoruz, onları takip ediyoruz. Dokuzuncu aydan on birinci aya kadar ime suyu çalışmaları, şehrin dış mahallelerinden başlamak üzere hayata geçmiş olacak. Asıl ana çalışmayı 2023 yılı içerisinde nisan ayından sonra sürdürecekler. Bu Avrupa Birliği fonları kullanılarak yapılan bir çalışma olduğu için maalesef bunu öteleyemiyoruz. Yani gelen hibe bütçeyi değerlendirebilmek adına bu çalışmayı KASKİ Genel Müdürlüğümüz Elbistan'da yürütmek zorunda. Ben şimdiden vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyorum. Bu anlamda onlardan yapılacak olan çalışmalarda belediyelerimizle, özellikle KASKİ Genel Müdürlüğümüzle eşgüdümlü çalışmalarını rica ediyorum. Ama şundan emin olunsun, yaz ayları boyunca asfaltlama çalışmaları hızla devam edecek. Biz vatandaşlarımızı mağdur etmeden yapılan her türlü altyapı çalışmalarının tedbirini alacağız ve süreci en hafif şekilde geçirmeye özen göstereceğiz.

Çalışmaları mutluluk içerisinde takip eden Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Cemil karakuş ta, yoğun bir şekilde kullanılan Pınarbaşı caddesindeki çökme sorununun temelden halledilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

#Pınarbaşı #Elbistan #Pınarbaşı Caddesi #çökme
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