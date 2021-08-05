Kentin merkezinde korkutan yangın!

Kahramanmaraş’ın Merkez Hükümet Bulvarında Bulunan Binayı Alevler Birden Sardı.

Çevredeki Vatandaşların İhbarı Üzerine Bölgeye Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi.

Çevrede sivil halde bulunan itfaiye erleri ekipleri beklemeden alevlerin yükseldiği binaya girerek dumanların çıktığı evdeki 1 kişiyi dumanların arasından aldı.

Daha Sonrasında Sağlık Ekiplerinin Gelmesinin Üzerine Binada Baygın Halde Bulunan 2 Kişide Binadan Çıkarıldı.

112 Acil Servis Ekiplerinde Hastaneye Kaldırılan 3 Kişinin Tedavisi Sürüyor.

Bölgede Ki Rafet Koyun İsimli Vatandaş İse Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada “Birden Bir Baktık Alevler Yükseliyor. Hemen Alevlerin Yükseldiği Yere Doğru Gittik Ve Kapıyı Açtık. Kapıyı Açtığımızda Evin İçerisinden Dumanlar Çıkıyordu Yerde 2 Kişi Baygındı Ve Bir Genç Kız Kapının Ağzındaydı Onu Hemen Dışarı Çıkarttık. Daha Sonrasında İse Sağlık Ekipleri Ve İtfaiye Ekipleri İçeride Ki İki Kişiydi Dışarı Çıkarttı. Umarım Evin İçerisinde Bulunanların Ciddi Bir Şeyi Yoktur. Geçmiş Olsun Diliyorum.”

Haber : Emre Ataç - Gökhan Çalı