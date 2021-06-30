Kentin projeleri bu toplantıda konuşuldu!
Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği’ne bağlı oda temsilcilerinden oluşan İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. Kentin projelerinin konuşulduğu toplantıda odaların projelerde daha çok sorumluluk almaları konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği temsilcilerinin oluşturduğu İl Koordinasyon Kurulu Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi’nin ev sahipliği ve dönem başkanlığında MADO sarayında bir araya geldi.
Kahramanmaraş için toplanan mühendisler, kent için oluşturulacak projelere mühendis disipliniyle katkı sunacak, projelerde ilgili kurumlarla gönüllülük esasına göre birlikte çalışmayı hedefliyor.
Basına açık ve kapalı iki oturumda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Dönem Başkanı Yunus Emre Kaçamaz il Koordinasyon kurulunun bundan sonra sahada daha aktif görev alacağını söyledi.
Toplantının basına kapalı olan bölümünde, kurulun çalışma prensipleri, hedefleri ve hangi sürelerde toplanacağı, hangi konularda çalışma yapacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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