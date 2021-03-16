Kentin Valisi, Kentin Markası Alpedo’da

Kahramanmaraş’ın Gönüllü Turizm Elçisi Sami Kervancıoğlu Hem Yaptığı Yatırımlar ve İstihdam Oranları İle Kent ve Ülke Ekonomisine Büyük Katkı Sunarken Hemde Kahramanmaraş’ın Kervan Mutfaklarından Çıkan Eşşiz Lezzetleri Kentin Tanınmasında Önemli Bir Rol Oynuyor.

Şehir Ekonomisine ve Turizmine Bu Kadar Büyük Katkı Sunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nu Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun Ziyaret Ederek Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı. Vali Çoşkun Kendisini Ağırlayan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu İle İstişarelerde Bulunarak Tebriklerini İletti ve Çalışmalarında Başarı Dileklerini İletti.

Konuya İlişkin Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Yaptığı Açıklamada; “Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun Bey’ İn Alpedo Kervan Lezzet Grubu Üretim Tesisimizi Ziyareti Bizleri Ziyadesiyle Memnun Etmiştir. Tesisimiz Ve Kahramanmaraş Dondurmamızın Üretimi Hakkında Bilgiler Verdik. Kıymetli Valimize Teşekkürlerimizi Sunarız” Dedi.