“Kentsel tasarım ve mimari, herkes için daha iyi bir yaşam kalitesinin anahtarıdır”

1985 yılından beri her Ekim Ayının ilk Pazartesi günü kutlanan ‘Dünya Mimarlık Günü’nün teması; “Daha İyi Bir Kentsel Geleceğe Doğru” olarak belirlendi. Dünya Mimarlık günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde yönetim kurulu adına bir basın açıklaması yapan Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz; “Meslek alanımızın güncel tartışma başlıklarına paralel olarak, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından seçilen Dünya Mimarlık Günü teması bu yıl, “Daha İyi Bir Kentsel Geleceğe Doğru” olarak belirlenmiştir.” Diye konuştu.

SOSYAL GELENEKLER VE MEKANLAR YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Açıklamasında küresel salgının, tıpkı tüm dünyadaki sosyal gelenekleri ve mekanları yeniden şekillendirdiği gibi krizlerin yoksul ve savunmasız nüfusu orantısız bir şekilde etkilediğine de vurgu yapan Başkan Kaçamaz açıklamalarına şöyle devam etti; “Dünyanın pek çok şehrinde insanlar temiz suya, havaya ve yaşama mekanlarına sahip olmadıkları için güvenlik tedbirlerini uygulayamadı. Kentsel politikalar, tüm vatandaşlar için yeterli hizmet, barınma ve dinlenme alanı sağlamalı; kentsel planlama, tasarım ve mimari, herkes için daha iyi bir kentsel gelecek sunmalıdır.

KENTSEL VE MİMARİ TASARIM BİLİMSEL VE UZMAN KATKILARIYLA DESTEKLENMELİ

Uluslararası Mimarlar Birliğinin teması ışığında düşünüldüğünde, bugün kentsel ve mimari tasarım süreçlerinin çağdaş, bilimsel araştırmalar rehberliğinde, uzman katkılarıyla ve toplumsal, yerel katılımlarla desteklenmesi anlayışı yaygınlaştırılmalıdır. Bu anlayışın kapsayıcı, yaratıcı tartışmalarla, günümüz olanaklarını kullanan yenilikçi yöntemlerle yaşama taşınabilmesi ise hepimizin sağlıklı yaşam çevrelerinin olmazsa olmaz koşuludur. Kahramanmaraş Mimarlar Odası olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli, güvenli bir kentsel gelecek için üstlendiği önemli rolü ve bunun ortak geleceğimiz açısından yaşamsal değerini kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI KORUNMALI

Temel insan hak ve özgürlüklerinde hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşanmadığı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere, Mesleki deneyim, birikim ve bilginizi, daha iyi bir kentsel gelecek için kullanamaya kararlıyız. Hep Birlikte el ele sağlıklı ve mutlu kentlerde yaşamamız dileğiyle.

Kentsel tasarım ve mimari, herkes için daha iyi bir yaşam kalitesinin anahtarıdır.”