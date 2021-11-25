Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi!
"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı çerçevesinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki şehirlere giderek, halkın sorunlarını yerinde dinleyen ve kentin önde gelen yöneticileriyle istişarelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kamu Denetçilerinin bu kez ki adresi Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 16:01 25.11.2021, 16:45
Bu kapsamda Malkoç, kamu kurum ziyaretlerinin akabinde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Soru-cevap şeklinde ilerleyen programda Malkoç, Kahramanmaraş’tan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kurumun tanınırlığını artırmak adına çalışma yürüttüklerini belirten Malkoç, Kahramanmaraş’ta Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tanınırlık oranının yüzde 35 olduğunu kaydetti.
Namaz Vakti 25 Kasım 2021
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