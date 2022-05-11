Kentte ilk kez yapılacak judo şampiyonası ve amatör futbol konuşuldu

Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’de bu hafta Judo Antrenörleri Hamza Selen, İshak Yüce ile ATC Atletic Maraşspor Teknik Direktörü Sedat Toptaş ve Helete Demirspor Teknik Direktörü Nurullah Öksüzce canlı yayın konukları oldu.

Kahramanmaraş’ta Judo, kentte ilk kez yapılacak judo şampiyonası, hazırlık süreci, Play-Off karşılaşmaları ve amatör futbol konuşuldu.