Kentte ilk ve tek Taylandlı masörler Efe’s otel’de!

Efe’s Otel Kahramanmaraş’ın konaklama noktasındaki öncü adreslerinden ve kaliteli hizmetiyle vatandaşların bir numaralı tercihi haline geldi.

Merkez İsmet Paşa Mahallesi, Dedezade Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Oğuz Kuru, Uğur Aksu ile Süleyman Özaslan’ın yaptığı Efe’s Otel, konaklama sektöründeki çıtayı yukarılara çıkardı.

Süit, tekli, çift kişilik double olmak üzere toplamda 30 konforlu odası bulunan Efe’s Otel, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda rutin otel işletmeciliği anlayışından sıyrılarak, yenilikçi anlayışı kendine hedef edinen Efe’s Otel, bünyesinde Masaj ve Terapi Salonu’nu vatandaşların hizmetine sundu.

Alanında uzman Tayland’lı masörlerle hizmet vermeye başlayan masaj salonunun içerisinde jakuzi ve sauna imkanı da bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Efe’s Otel İşletmecisi Oğuz Kuru yılların verdiği tecrübe ile sektörün içerisinde bulunduklarını daha profesyonel olarak Efes Otel’de işlerini devam ettirdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş’ta masaj kültürünün yeni yeni oluşup yükselmeye başladığını dile getiren Kuru biz Efes Otel olarak hem sağlık açısından hem de insanların masajla dinlenebilmesi için alanında uzman ekibimizle masaj salonumuzu açtık.” dedi.