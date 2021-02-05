Kentte ve Bölgede İlki Gerçekleştirdiler

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte tıp alanındaki yöntemlerde de önemli gelişmeler yaşanırken, yeni gelişmelerle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi de (Tıp Fakültesi Hastanesi) fiziki ve teknolojik altyapısını çağın gereksinimleri doğrultusunda güçlendirmeye devam ediyor.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü hastaneye son dönemde kazandırılan minimal invaziv kalp aletleri ile birlikte başarılı kalp ameliyatlarına imza atıyor.

Özellikle kalp ameliyatları küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu bir şekilde, daha az yara izi ile gerçekleştiriliyor; bu sayede hastaların iş ve sosyal yaşama dönüş süresi kısalıyor.

KSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu kalp ve damar cerrahisinde minimal invaziv yönteminin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam ise altyapımızın tamamlanmasıyla beraber artık şehrimizde tüm dünyada olduğu gibi koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, kalp tümör ameliyatları ve kalp deliği kapatması gibi ameliyatlar küçük kesi ile yapılabilmektedir.” dedi.

Ankara Ve İstanbul’dan sonra ilk kez tıp fakültesinde böyle başarılı bir ameliyatın geçirildiğine dikkat çeken KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can minimal invaziv kalp aletleri neticesinde tüm dünyada olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da hızlı bir şekilde uygulanmaya başladığını ve ilk hastaların taburcu seviyesine geldiğini belirtti.

Ameliyat geçiren hastalar ise durumlarından çok memnun olduklarını ve emeği geçen her kese teşekkür ettiklerini söyledi.