Kervan Lezzet Grubu asırlık lezzetleri gün yüzüne çıkartıyor
1960 yılında şehrin markası olarak gün yüzüne çıkan ve bugün yurt dışında da hem Türkiye’nin hem Kahramanmaraş’ın bayrağını dalgalandıran Alpedo Kervan Lezzet Grubu kahraman şehrin tarih kokan tatlarına da sahip çıkmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2022, 16:39 03.02.2022, 16:45
Eskiden anneannelerimizin yaptığı ve bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden olan “nenemin kıvrımı” tatlısı görenleri kendine hayran bırakıyor, bir yiyen bir daha yiyor tadına doyamıyor.
Geleneklerine en sağlam bağlarla bağlı olan kervan lezzet grubu ise unutulmaya yüz tutmuş bu tatlıyı yeniden tüm dünyanın beğenisine sunuyor.
Konuyla ilgi olarak bir açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Tarih kokan bu lezzetlerle insanları geçmişe götürdüklerine dikkat çekti.
Namaz Vakti 03 Şubat 2022
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