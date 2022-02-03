Kervan Lezzet Grubu asırlık lezzetleri gün yüzüne çıkartıyor

Eskiden anneannelerimizin yaptığı ve bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden olan “nenemin kıvrımı” tatlısı görenleri kendine hayran bırakıyor, bir yiyen bir daha yiyor tadına doyamıyor.

Geleneklerine en sağlam bağlarla bağlı olan kervan lezzet grubu ise unutulmaya yüz tutmuş bu tatlıyı yeniden tüm dünyanın beğenisine sunuyor.

Konuyla ilgi olarak bir açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Tarih kokan bu lezzetlerle insanları geçmişe götürdüklerine dikkat çekti.