Kervan Lezzet Grubu Doğukent şubesini açtı!

Alpedo markasıyla Türkiye geneline 113 bin noktaya ürün sevk eden ve 15 ülkeye gıda sektöründe hizmet sağlayan Kervan, Alpedo lezzet grubu şehrin doğusu ile batısını birleştirerek kurban bayramının birinci gününde doğukent şubesini açarak müşterilerin hizmetine sundu.





Damak tadıyla ve kalite konumunda üst düzeyde başarılı elde eden kervan lezzet grubu doğukent şubesiyle de o bölgede yaşayan vatandaşlara hitap edecek.



Kervan, Alpedo lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, doğukent şubesinin bu bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Başkan Kervancıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“15 gün önce Aksu Haber’e verdiğim özel röportajda kervan lezzet grubu olarak doğukent bölgesine bayram öncesinde şubemizi açacağımızı söylemiştik. Ve şuanda doğukent şubemiz vatandaşlarımızın hizmetinde kervan kalitesiyle kervanın damak tadıyla doğukent şubemiz hizmete girmiş bulunuyor. Ama bayramdan sonra Pandemi tedbirleri çerçevesinde ise resmi açılışımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca tekerek ve kayseri yolu üzerinde yakın bir zamanda o bölgelerde de şubelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.”



Haber: Gökhan ÇALI