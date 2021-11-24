Kervan Lezzet Grubu sponsor oldu!
Alpedo Kervan Lezzet Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu önderliğinde birçok alanda her gün daha güzel işlere imza atmaya devam ediyor.
Bu kapsamda berber ve kuaförlerden oluşan Kahramanmaraş şov takımına sponsor olan Alpedo Kervan Lezzet Grubu kentin tanıtımı adına büyük bir adım daha attı.
Türkiye berberler ve kuaförler federasyonu tarafından düzenlenen yarışmayı birinci olarak tamamlayan Kahramanamraş şov takımı kervan han tesislerinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş şov takımı kaptanı Ahmet Cehan kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Adından Kahramanmaraş Bakkalar Odası Başkanı Şeref Özsoyda başarılarından dolayı takımı tebrik etti.
Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise bu tür başarı işlerin her zaman arkasında olduklarına dikkat çekti.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Kahramanmaraşın tanıtımı için güzel çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
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