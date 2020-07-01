Kervan lezzet grubuna 3 yeni şube daha ekliyor!

Alpedo markasıyla Türkiye geneline 113 bin noktaya ürün sevk eden ve 15 ülkeye gıda sektöründe hizmet sağlayan Kervan, Alpedo lezzet grubu şimdi de Kahramanmaraş'a 3 yeni şubesiyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.07.2020, 13:44 01.07.2020, 14:09
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Kervancıoğlu, Kahramanmaraş halkının desteğiyle Kahramanmaraş’a yaptığı birbirinden ‘tatlı projelere’ yenilerini ekleyerek,  doğukent, tekerek ve kayseri yolu üzerine yapılacak olan şubelerin detaylarını Aksu Haber'e anlattı.

Kervan, Alpedo lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu 5 şubelerinin aktif olarak çalıştığını belirterek bu şubelere 3 yeni şubenin daha ekleneceği müjdesini verdi.

Kahramanmaraş sevdalısı olan Sami Kervancıoğlu yeni şubeleriyle doğu ile batıyı birbirine bağdaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Kervancıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Biz Kahramanmaraş sevdalısıyız. Kahramanmaraş’ın turizm elçisiyiz biliyorsunuz. Bizim Kahramanmaraş’ta şuanda 5 tane şubelerimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.  Yani doğu ile batıyı birbirine bağlaştırmaya çalışıyoruz. Doğukent bölgesinde açılacak olan yeni şubemizde bir dizi incelemeler yaptık. Biz Kahramanmaraş’ı ve kahraman halkımızı çok seviyoruz halkımız gerçekten her şeye değer. Doğukent şubemizi de Doğukent bölgesine kazandırmış olacağız inşallah. Bu şubemizi kurban bayramından önce Doğu kentteki halkımızın hizmetine sunacağız.

Kervan Yola Çıktık Yoluna Emin Adımlarla Devam Ediyor!

Tabi bu şubelerimizde kurumsal kimliğini oluşturduk, ayrıca her şubemizin özelliği var ayrı bir çeşidi var. Bu Doğukent şubemizi de farklı bir konsept içerisinde güzel bir çalışma içerisinde hizmet verecek.  Kervan yola çıktı ve yolunda emin adımlarla devam ediyor. Tabi biz Kahramanmaraş halkımızdan gerçekten destek aldık. Halkımıza da ben buradan teşekkür ediyorum.

Tekerek Bölgesine de İddialı Bir Projeyle Kervan Kalitesinde Şubemizi Açacağız!

Benim söylediğim bir söz var ben bunu her zaman dile getiriyorum “devlet olmazsa biz olmayız, halkımız olmazsa bizim olmamız boştur. Ben şunu ifade etmek istiyorum Kahramanmaraş halkı çok güzel şeylere layıktır.  Tabi bizde burada pandemi süreci olması nedeniyle yatırımlarımıza bir şekilde hiç durdurmadık hız verdik devam ediyoruz.  Tabi Doğukent şubemizden sonra da bir yeni şubemizi tekerek yoluna iddialı bir projeyle oraya açacağız. Bayramdan önce doğukent şubemizi açıyoruz. Bayramdan sonrada inşallah tekerek yolunda şuanda projemiz bitmek üzere az bir aşaması kaldı. İnşallah orda da farklı bir konseptle yani kervan gurme tarzında çok güzel bir çalışmamız olacak.

Tekerek şubemizin genişliği 1000 metre kare olan bir tesis olacak yani insanlar içeri girdiğinde farklı boyutlarda gurme tarzı yiyecekler ve içecekler yer alacak. Müşterilerimiz bu ürünlerimizi tatmış olacaklar.

Kervanhan Kalitesinde Kayseri Yolu Üzerine de Modern Tarzda Şubemizi O Bölgeye De Açıyoruz!

Tabi burada bir projemizde kayseri yolu üzerinde olacak inşallah oradaki şubemiz ise kervanhan nasıl Gaziantep yolu üzerindeyse orası da kayseri yolu üzerinde yer alacak şehrin iki ucunda da kervan kalitesinde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz.  Tabi orda battı çıktının tam yanında çok güzel 12 bin metre kare şubemizi kervanhan tarzında o bölgeye güzel bir şube kazandıracağız. Çünkü Kayseri’den Kahramanmaraş’a girerken de yani bu tür tesislerimizin olması hem Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı açısından hem de turizm yönünden iyi olacaktır. Bu projeleri en kısa zaman da Kahramanmaraş’ımızı kazandıracağız.”

Muhabir: Gökhan Çalı
 

#Kahramanmaraş #Kervanhan yeni şube #Kervanhan #Sami Kervancıoğlu
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