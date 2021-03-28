Kervan Lezzetler Grubu ve ALPEDO Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu dondurmanın serüvenini anlattı!
TRT BELGESEL’de Kahramanmaraş dondurmasının eşsiz lezzetinin üretilme serüveni Kervan Lezzetler grubu fabrikasında yapılan çekimlerle izleyiciye taşındı.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2021, 15:08 28.03.2021, 18:11
Kervan Lezzetler Grubu ve ALPEDO Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Peker programda Kahramanmaraş dondurmasını ve diğer kervan lezzet grubu ürünlerinin hangi aşamalarda geçerek damaklara ulaştığını anlattılar.
Kervan Lezzetler Grubu ve ALPEDO Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu dondurmanın ham maddesi olan salebin üretim aşamasını anlattı. Maraş dondurmasının 16 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Peker ise dondurmanın içerisine sadece süt, salep ve şeker konulduğunu söyledi.
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