Kervan Tarihi Kocabaş Konağı’nda Kentin özel lezzetleri sunuluyor

Kervan Tarihi Kocabaş Konağı, özellikle unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerine sunuyor.

Kahramanmaraş’a özgü etli yemeklerden birisi olan Maraş Taraklığı ustaların maharetli ellerinden çıkarak misafirlere servis ediliyor.

Yemeğin yanı sıra yine kente özgü tatlılardan olan Çullama hafif şekerimsi lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Maraş Taraklığı ve yüzlerce çeşit yemeklerin mimarı olan Şef Mehmet İpek Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “kentimizin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

Kervan Tarihi Kocabaş Konağı İşletme Müdürü Murat Dağaçan ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize tarihe tanıklık etmiş konağımızda yemeklerimizi ve tatlılarımızı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.