Kervancıoğlu, “Ayrıcalıklı Rotalar’ ekibine yöresel lezzetleri tattırdı

Alpedo Kervan Lezzet Gurunu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve 40 kişilik ekibinin yoğun gayretleri sonucu Kahramanmaraş’a gelen ayrıcalıklı rotalar ekibi iftar için kervanhan’da ağırlandı.

Birbirinden lezzetli yiyeceklere sahip olan Maraş mutfağı kervanhan ayrıcalığı ile iftar sofralarını süsledi.

Eli böğründe, acem pilavı, mumbar, etli ve tavuklu pilav gibi özenle hazırlanan yemekler ve tatlılar misafirlerin beğenisine sunuldu.

İftar programına İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Ve Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli katıldı.

Programın ardından aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Tonguç, “Kahramanmaraş’ın inanılmaz bir yemek kültürü var.” dedi.

Alpedo Kervan Lezzet Gurunu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise “Kahramanmaraş’ımızı tanıtmak için her zaman seferber olmuş durumdayız. Değerli misafirimizi ağırlamaktan da çok memnunuz.” diye konuştu.