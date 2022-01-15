Kervancıoğlu'ndan Franchise müjdesini verdi!

Kahramanmaraş dondurmasının ihracattaki payının artırmak ve Kahramanmaraş yöresel lezzetlerini dünya ülkelerine tanıtmayı kendine misyon edinen Alpedo Kervan Lezzet Grubu’ndan Franchise müjdesi geldi. Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e 2 adet franchise verdiklerini duyurdu.

Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurması başta olmak üzere yöresel ürünlerimizi dünyanın her tarafına ulaştırmanın gayretindeyiz. Kırgızistan ile yaptığımız çalışma da bu hedefimize ne kadar odaklandığımızı gösteriyor. Daha önce hiç Kahramanmaraş dondurmasıyla tanışmayan ülkelerde biri olan Kırgızistan’a franchise vermenin sevincini yaşıyoruz. Pazar ağımızın dışında kalan ülkelerden dondurmamıza, yöresel lezzetlerimize, markalarımıza talep gelmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor” dedi.