Kervancıoğlu'ndan şehit çocuklarına karne hediyesi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organizasyonu ile şehit çocukları ve ailelerinin her zaman her paltformda yanlarında olan Sami dede dedikleri Alpedo Kervan Lezzzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından Kervan Han tesislerinde misafir edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, Alpedo Kervan Lezzzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu çocuklarla hoş bir sohbetler gerçekleştirdi.

çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından bir konuşma yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun devletin ve milletin her zaman bu çocukların yanında olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin güngör de bu çocukları hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak önümüzdeki süreçte yedi kuyular kayak merkezinde misafir etme sözü verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman da bu tür bir etkinliği düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise bu özel çocukların karne hediyelerini vermenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.