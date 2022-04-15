Kervancıoğlu, öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi
Alpedo-kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler için iftar programı düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2022, 12:52 15.04.2022, 14:16
Okul bahçesinde düzenlenen programa Kervancıoğlu’nun yanı sıra Alpedo Kervan Lezzet Grubu onursal başkanı Turgut Pekel, Alpedo Kervan Lezzet Grubu yönetim kurulu üyesi Mustafa Pekel, İl Milli eğitim müdürü Yusuf Kahraman, okul yöneticileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
İftar öncesinde ve sonrasında dualar okunan programda, öğrencilerle de sohbetler edildi.
Programın ardından açıklamalarda bulunan İl Milli eğitim müdürü Yusuf Kahraman,” iftar yemeğini düzenleyen Sami beye çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Alpedo-kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Bizler hiçbir zaman elimizi bu okulumuzdan çekmedik ve çekmemeye de devam edeceğiz.” Dedi.
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